Medio Oriente: Casa Bianca, pause umanitarie non impediranno ad Israele di difendersi

- Le pause umanitarie chieste dagli Stati Uniti per facilitare la fuga dei civili dalla striscia di Gaza non impediranno ad Israele di difendersi dagli attacchi del movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stiamo cercando di concordare una serie di pause temporanee per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari e la fuga dei civili, inclusi gli ostaggi”, ha detto. (Was)