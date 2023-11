Usa: Casa Bianca, Biden metterà il veto a proposta per separare aiuti ad Israele e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto ad esercitare il diritto di veto nei confronti di un pacchetto di finanziamenti di emergenza che includa solo gli aiuti ad Israele, separandoli da quelli all’Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente è pronto ad esercitare il diritto di veto nei confronti di una proposta che includa solamente gli aiuti ad Israele”, ha detto, rispondendo ad una domanda sul pacchetto da 14 miliardi di dollari presentato dai repubblicani alla Camera dei rappresentanti. Una proposta che va contro quella da 106 miliardi di dollari che la Casa Bianca ha presentato al Congresso, accorpando finanziamenti per gli aiuti ad Israele e Ucraina, per il sostegno a Taiwan e per il rafforzamento della sicurezza dei confini. (Was)