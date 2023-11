Roma: Corte dei Conti dichiara difetto giurisdizione su caso Fiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i giudici contabili "è completamente assente l'elemento funzionale dell'asservimento atteso che l'attività svolta dalla società danneggiata non è rivolta alle pretese amministrazioni controllanti, bensì al mercato. In proposito le difese hanno fornito elementi chiari e certi, mentre la Procura non ha prodotto alcuna prova contraria. È poi fatto non contestato che nella compagine societaria erano presenti soggetti privati poi fuoriusciti". Inoltre, non costituendo la società Investimenti spa un "in house provider", "non sussiste la giurisdizione del Giudice contabile sulla presente controversia", spiegano i giudici. "L’atto di citazione, peraltro, non può essere interpretato nemmeno come veicolante una pretesa di attivazione del danno al patrimonio degli enti partecipanti in quanto la Procura ha agito per la condanna dei convenuti al pagamento di 50 mila euro ciascuno 'in favore della società pubblica Investimenti spa' ", precisa la sentenza. Lo scorso dicembre, infatti, con il rinvio a giudizio dei 6 dirigenti, la cifra contestata come danno è stata ridotta da 250 milioni a 300 mila euro, cioè 50 mila euro ciascuno. La Corte dei Conti, infine, ha dichiarato il pagamento delle spese in favore dei sei convenuti (3 mila euro ciascuno). Ora Investimenti spa, soggetto asseritamente danneggiato, ha tre mesi di tempo per decidere se portare o meno la causa davanti al Tribunale civile. (Rer)