Medio Oriente: Foti (Fd'I), finalità auspicata "due popoli, due Stati"

- "La questione della Striscia di Gaza è doppia: ve ne è una in superficie, dove abitano i palestinesi e una sotterranea, che oggi è appaltata ai terroristi di Hamas, che la utilizzano come ritengono più opportuno, soprattutto per recare danni ad Israele. Il tema è che per Hamas Israele non ha diritto di esistere. È questa la posizione politica dei terroristi: distruggere lo Stato di Israele". Lo sottolinea Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ospite del tg4. "Dopodiché, io penso che la reazione israeliana sia una reazione che necessariamente doveva essere condotta e deve esserlo ancora, perché finché non si debella questo cancro terroristico è difficile, se non impossibile, arrivare a quella finalità auspicabile di 'due popoli due Stati' che noi condividiamo e che penso condividano tutti".(Rin)