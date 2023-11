Usa: presidente Camera, presto decisione sull’impeachment di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti prenderà “presto” una decisione in merito all’avanzamento della procedura di impeachment avviata nei confronti del presidente Joe Biden. Lo ha detto il presidente della camera bassa del Congresso, il repubblicano Mike Johnson, durante una conferenza stampa. “Raggiungeremo una decisione molto presto, in base alle prove e alle informazioni che abbiamo a disposizione”, ha detto, rispondendo a chi ha chiesto che ci siano prove sufficienti ad avanzare la procedura, avviata dal suo predecessore, Kevin McCarthy. L’ex presidente della Camera Usa, prima della sfiducia, ha chiesto alle commissioni parlamentari competenti di avviare formalmente una procedura di impeachment contro Biden, alla luce delle indagini sulle attività imprenditoriali di suo figlio Hunter. (Was)