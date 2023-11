Medio Oriente: ministro Difesa francese, Libano "non ha bisogno di una guerra" con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano "non ha bisogno di una guerra" con Israele, "è il minimo che si possa dire". Lo ha affermato il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu, durante una visita nel sud del Libano, dove ha incontrato un contingente della Forza di interposizione in Libano nelle Nazioni Unite (Unifil). Lecornu ha poi ricordato che un simile conflitto potrebbe portare a delle escalation "importanti nella regione". Il ministro ha inoltre affermato che nessuno, in una crisi come quella in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, ha interesse nell'interrompere il mandato dell'Unifil. (Frp)