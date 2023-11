© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala interviene al Congresso nazionale del Movimento forense.Salone Valente, Via San Barnaba, 29 (ore 9:30)L'assessora ai Servizi civici Gaia Romani interviene alla cerimonia di deposizione di corone al Monumento ai Caduti sul lavoro, con ANMIL (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro).Cimitero Maggiore (ore 10)L'assessore alla sicurezza Marco Granelli interviene alla Santa Messa in memoria dei Caduti della Polizia localeCimitero monumentale (ore 15)REGIONEIl vicepresidente, Marco Alparone, e il presidente dalla Ficts, Franco Ascani, presentano la 40esima edizione di "Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest". Sono presenti tra gli altri, gli amministratori delegati dell'Inter e del Monza, Giuseppe Marotta e Adriano Galliani.Palazzo Lombardia, Sala stampa, 11esimo piano, piazza Città di Lombardia, 1, (ore 11)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, partecipa alla tavola rotonda organizzata in occasione dell'evento celebrativo per i 90 anni di "PLAC Fattorie Italia Cremona".Teatro Ponchielli, corso Vittorio Emanuele, 52 Cremona (ore 18)VARIEEvento “Hub Generazione Lombardia”. Intervengono, tra gli altri, il presidente Attilio Fontana (video saluto), il presidente Anci Lombardia Mauro Guerra e il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi.Palazzo Lombardia, auditorium Testori, piazza città di Lombardia, 1 (ore 10)Presentazione dei risultati di bilancio del terzo trimestre 2023 di Intesa Sanpaolo.Conference call (ore 15)Presentazione della Fondazione Chips.IT. Sono presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.Università di Pavia, Aula Magna, Strada Nuova, 65 (ore 16)L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini, presiede il Pontificale nella vigilia della Solennità liturgica di San Carlo Borromeo, vescovo compatrono della diocesi ambrosiana.Duomo di Milano (ore 17:30)(Rem)