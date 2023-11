Medio Oriente: Casa Bianca, per ora Hezbollah non sembra voler entrare in guerra con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane sono motivo di preoccupazione negli Stati Uniti, ma al momento le autorità di Washington non sono in possesso di informazioni che possano confermare la determinazione del movimento sciita libanese ad entrare in un conflitto su larga scala. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Al momento non abbiamo indicazioni di questo tipo”, ha detto. (Was)