Medio Oriente: Casa Bianca, Israele lavora per minimizzare vittime civili a Gaza

- Gli Stati Uniti hanno riscontrato un maggiore sforzo da parte di Israele per minimizzare le vittime civili nel quadro delle operazioni militari in corso nella striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le informazioni che abbiamo sulle loro operazioni dimostrano una maggiore attenzione nei confronti dei civili: purtroppo questo non li mette tutti al sicuro, e ogni singolo decesso è una tragedia”, ha detto. (Was)