Medio Oriente: ministero Esteri greco, evacuate da Gaza in totale 16 persone

- Il ministero degli Esteri greco ha annunciato attraverso un comunicato l’evacuazione da Gaza in Egitto di 16 persone, tra cittadini greci e membri delle loro famiglie. Le 16 persone sono passate attraverso il valico di Rafah. Di queste, “12 sono entrate in Egitto oggi a mezzogiorno, mentre poco fa è stata completata l'evacuazione di altri 4”, ha precisato il dicastero ellenico, aggiungendo che “i cittadini greci e i loro familiari si trovano attualmente ancora in Egitto e il loro trasferimento in Grecia sarà pianificato prossimamente”. (Gra)