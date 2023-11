Medio Oriente: Egitto, accolti 21 feriti provenienti da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 21 feriti provenienti dalla Striscia di Gaza sono stati accolti e medicati presso gli ospedali nel nord del Sinai, in Egitto. Lo ha riferito il ministero della Salute egiziano in un comunicato, secondo il quale sono stati condotti esami medici su 344 cittadini stranieri, di cui 72 bambini. “Continuiamo a lavorare intensamente in coordinamento con tutte le autorità interessate per accogliere i feriti e fornire loro i migliori servizi”, ha concluso il ministero.(Cae)