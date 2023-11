Milano: rinvenute scritte antisemite nel bagno di un Centro Diagnostico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 ottobre 2023 i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano sono intervenuti presso il Centro Diagnostico Italiano di Via Saint Bon n. 20, dove all'interno di un bagno, sono state rinvenute delle scritte del seguente tenore: “Prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas", seguite da una “stella di David”. Qualche giorno dopo, il 19 ottobre, si è verificato un altro episodio simile. Ed infatti, in via Soderini n. 27 presso l’attività commerciale “Erika e Cristiano dolce e salato srl” all’interno di un bagno sono state rinvenute delle scritte del seguente tenore: “Viva Hamas ebrei vi facciamo saltare tutti". Le indagini sono in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Informativo di Milano. (Com)