Milano: Santanchè, massima solidarietà a Salvini

23 luglio 2021

- “Esprimo tutta la mia solidarietà al Vicepremier e ministro Matteo Salvini per il vile gesto di cui è stato vittima oggi a Milano. Condanniamo con fermezza la becera violenza di chi, senza argomenti, ricorre alle minacce di morte. Ma attenzione questi episodi non ci indeboliscono, nè come Governo nè come singoli ministri, ma ci rafforzano nella nostra attività governativa e ci confermano che stiamo facendo il bene della maggioranza silenziosa” così il ministro del Turismo Daniela Santanchè.(Com)