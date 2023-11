Cultura: musei gratis domenica teatro e stelle per i più piccoli, gli eventi del fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo fine settimana di cultura a Roma con attività per bambini e famiglie che spaziano dal teatro alla danza alla musica, passando per il cinema, l'arte e la letteratura. Si parte con il consueto appuntamento della prima domenica del mese con la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l'Area Sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Questi i Musei Civici aperti: Musei Capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell'Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d'Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de' Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. (segue) (Rer)