Cultura: musei gratis domenica teatro e stelle per i più piccoli, gli eventi del fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, inoltre, è in corso il Culture in Movimento 2023-2024, la nuova stagione di eventi culturali promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura che fino al 31 dicembre vedrà protagoniste le più interessanti realtà artistiche e culturali della città, con un ricco calendario di iniziative che animerà ognuno dei 15 Municipi. Moltissime occasioni culturali tra ricerca, sperimentazione e formazione. Spettacoli, concerti, incontri, laboratori e residenze artistiche con il coinvolgimento del pubblico nei processi di creazione sono solo alcune delle proposte dei 48 vincitori dell'Avviso pubblico biennale "Culture in Movimento 2023 - 2024", curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con Siae, rivolto agli operatori e agli organismi che operano nei settori culturali ma anche della formazione artistica. Tra le iniziative in programma questa settimana ci sono: (w)Est Side Story, progetto di arti visive e performative ideato da Un Mondo nel Cuore – Aps; Storie Cinetiche nella città a cura dell'Associazione culturale La Rocca; Flautissimo, il festival diffuso a cura dell'Accademia Italiana del Flauto; Roma Speciale – Alieni in movimento a Roma Capitale a cura dell'artista Ilaria Paccini. Ricco anche il cartellone proposto dalla Fondazione Teatro di Roma. (segue) (Rer)