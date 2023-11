Cultura: musei gratis domenica teatro e stelle per i più piccoli, gli eventi del fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Teatro India dal 2 al 4 novembre, ogni sera alle 20, Marco Baliani porta in scena il monologo Rigoletto. La Notte della Maledizione, una rilettura dell'opera verdiana, accompagnato da Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (fisarmonica). Al Teatro Argentina proseguono invece, fino al 19 novembre, le repliche di Un curioso accidente di Carlo Goldoni, con Gabriele Lavia, che firma anche la regia, e la sua compagnia: Federica Di Martino, Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Lorenzo Volpe e Leonardo Nicolini. Al Teatro Costanzi, fino al 4 novembre, proseguono le repliche di Rossini & Rossini, ultimo appuntamento della stagione del Balletto 2022-23 del Teatro dell'Opera di Roma. Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 7 novembre alle 21, in Mi amerò lo stesso, la cantautrice Paola Turci si racconta in un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mescolano i sogni e nei sogni entra la vita. Il Teatro del Lido di Ostia il 4 novembre alle 10, per il ciclo Educazione Poetica Pubblica, ospiterà la Lezione su Orestea, incontro-laboratorio su una delle più grandi storie antiche, a cura di Cinzia Maccagnano, regista, attrice e co-fondatrice della Compagnia Bottega del Pane. Prosegue anche la programmazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. (segue) (Rer)