Cultura: musei gratis domenica teatro e stelle per i più piccoli, gli eventi del fine settimana (4)

- All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, stasera in Sala Santa Cecilia con repliche il 3 novembre e il 4 novembre alle ore 18 Sir Tony Pappano torna per il suo primo concerto da Direttore Emerito. Il Maestro italo-inglese, Direttore Musicale designato della London Symphony Orchestra e alla sua ultima stagione da Direttore Musicale del Covent Garden di Londra, torna sul podio dell'Orchestra di Santa Cecilia, di cui è stato Direttore Musicale per 18 anni. All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone vanno avanti gli appuntamenti della Fondazione Musica per Roma. Tantissime anche le proposte per i più piccoli. Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate ai bambini e alle famiglie, al Planetario di Roma sono in programma gli spettacoli: Vita da stella - con il Dottor Stellarium; Girotondo tra i Pianeti; Accadde tra le stelle - con il Dottor Stellarium. Infine in occasione della Giornata alle forze armate, sabato 4, è gratuito l'ingresso al parco archeologico del Colosseo. (Rer)