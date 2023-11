Italia-India: Tajani incontra omologo Jaishankar, firmati accordi su migrazione legale e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha incontrato l’omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar. “Incontro positivo con il ministro degli Esteri indiano Jaishankar. Lavoriamo insieme per la pace ed abbiamo le stesse posizioni in difesa di Israele e a tutela dei civili a Gaza. Nel quadro del partenariato strategico abbiamo firmato accordi su migrazione legale e cultura”, ha dichiarato Tajani su X (ex Twitter). (Res)