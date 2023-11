Auto: Anfia, in Italia +20 per cento ad ottobre, ora attesa per voto su Euro 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre 2023, il mercato italiano dell’auto ha totalizzato 139.052 immatricolazioni (+20 per cento) contro le 115.852 unità registrate ad ottobre 2022. Lo ha reso noto Anfia nel suo report. Nel periodo gennaio-ottobre 2023 i volumi complessivi si sono attestati a 1,31 milioni di unità, con una crescita del 20,5 per cento rispetto a gennaio-ottobre 2022. "Registra un altro segno positivo il mercato dell’auto italiano ad ottobre 2023, potendo contare anche su un giorno lavorativo in più rispetto ad ottobre 2022 (22 giorni contro 21) – lo ha affermato Roberto Vavassori, presidente di Anfia -. Il cumulato gennaio-ottobre si mantiene quindi in crescita a doppia cifra, sempre con volumi ancora lontani da quelli pre-pandemia (-19,1 per cento su gennaio-ottobre2019). La nostra attenzione è ora concentrata sul voto della seduta plenaria del Parlamento europeo relativamente alla proposta di standard Euro 7, in programma il prossimo 8 novembre a Bruxelles. (segue) (Rpi)