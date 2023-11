Difesa: Aeronautica, trasporto sanitario urgente da Lecce a Genova con velivolo C130J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso nel pomeriggio di oggi, 2 novembre 2023, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di due mesi da Lecce a Genova, effettuato con un velivolo C130J dell’Aeronautica militare. Lo ha riferito un comunicato dell’Aeronautica. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per la tipologia di trasporto si è reso necessario, nello specifico, l’utilizzo di un C130J della 46esima Brigata aerea di Pisa, velivolo idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato il bambino, monitorato ed assistito da un’equipe medica ed accompagnato dalla madre. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della prefettura di Lecce, dal Comando operazioni aerospaziali (Coa) dell’Aeronautica militare che ha immediatamente interessato la 46esima Brigata aerea di Pisa, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. (segue) (Com)