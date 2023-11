Usa-Cina: inviati per il clima si incontreranno in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, incontrerà in California il suo omologo cinese, Xie Zhenhua, per discutere la necessità di lavorare insieme per il contrasto al cambiamento climatico. Le parti, riferisce una nota, parleranno anche dei provvedimenti da prendere in vista della Cop28. Il colloquio è stato organizzato anche alla luce dell’impegno di Washington e Pechino a mantenere aperti i canali di comunicazione bilaterali. (Was)