Intelligenza artificiale: Meloni all’Ai Safety Summit annuncia una conferenza internazionale a Roma nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Puntare sull’algoretica: è questa la proposta dell’Italia per garantire uno sviluppo sicuro dell’intelligenza artificiale e su questo principio si incentrerà la conferenza internazionale che l’Italia organizzerà l’anno prossimo a Roma, nel quadro della presidenza di turno del G7. A illustrare la strategia italiana sull’intelligenza artificiale all’Ai Safety Summit ospitato dal Regno Unito è stata direttamente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ci ha tenuto a presenziare all’evento svoltosi ieri e oggi nella cornice di Bletchley Park. Un’occasione, il vertice organizzato dal primo ministro britannico Rishi Sunak, per avviare un coordinamento a livello globale su uno strumento che sta già diventando centrale a livello tecnologico e industriale. A margine del vertice, peraltro, si è rinnovata la partnership oramai consolidata fra la premier e l'omologo, che hanno tenuto un nuovo bilaterale incentrato sulla situazione in Medio Oriente e l'Ucraina. “Il Regno Unito è orgoglioso” di aver riunito le nazioni globali, ha dichiarato proprio Sunak nella conferenza stampa che ha concluso i lavori del vertice, ma “serve un processo costante” in materia e non a caso dal prossimo anno, oltre alla conferenza internazionale su intelligenza artificiale e lavoro ospitata a Roma, sono previsti dei summit anche in Corea del Sud e Francia. Sunak, inoltre, ha annunciato la creazione di un istituto per la sicurezza dell'Intelligenza artificiale che si occuperà di testare lo sviluppo "in anticipo" prima che il pubblico possa avervi accesso. (segue) (Rin)