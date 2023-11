Intelligenza artificiale: Meloni all’Ai Safety Summit annuncia una conferenza internazionale a Roma nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia l’intelligenza artificiale è un tema relativamente nuovo, ma Meloni da tempo ha deciso di inserire il dossier fra le priorità del suo governo, in termini di politica estera e non solo. In primis c’è il tema dell’algoretica che, come espresso dalla premier nel suo intervento nella prima sessione dell’Ai Safety Summit, si sostanzia in una serie di meccanismi di governance multilaterali per garantire delle barriere etiche. Algoretica, d’altronde, significa “dare un’etica agli algoritmi”, ha detto Meloni. E un’etica è quantomai necessaria per quella che la premier ha definito “la più grande sfida intellettuale, pratica e antropologica di quest’epoca” le cui applicazioni “possono portare grande opportunità in molti campi ma anche enormi rischi”. Per garantire una regolamentazione, ha spiegato il presidente del Consiglio, si sta “lavorando per completare il Piano strategico nazionale per l'Ia” ed è in fase di costituzione “un Fondo specifico per sostenere le start-up italiane che operano nel settore”. Inoltre, ma non meno importante per la premier, è fondamentale “che l'intelligenza artificiale non crei un divario ancora più grande tra i ricchi e i poveri”. (segue) (Rin)