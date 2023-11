Intelligenza artificiale: Meloni all’Ai Safety Summit annuncia una conferenza internazionale a Roma nel 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento Meloni, ribadendo che l’Ia sarà un tema centrale della presidenza italiana del G7, ha annunciato che sarà la città di Roma a ospitare una Conferenza internazionale su intelligenza artificiale e lavoro. L’auspicio, ha detto la premier, è che a tale appuntamento partecipino “studiosi, manager ed esperti di tutto il mondo che avranno l'opportunità di discutere metodi, iniziative e linee guida per garantire che l'Ia aiuti e non sostituisca chi lavora, migliorandone invece le condizioni e le prospettive”. Secondo Meloni, in caso contrario, “rischiamo che con lo sviluppo di un’intelligenza artificiale senza regole, sempre più persone non siano necessarie nel mercato del lavoro, con conseguenze pesantissime sulla equa distribuzione della ricchezza”. Il nostro obiettivo, ha concluso il presidente del Consiglio, è garantire un'Ia che promuova “lo sviluppo e l'inclusione invece che la disoccupazione e l'emarginazione. Non è una sfida facile, ma siamo pronti come sempre a fare la nostra parte senza esitazioni”. Con queste parole il presidente del Consiglio ha cercato di sfruttare al meglio l’occasione fornita dal summit di Bletchley Park, vista la platea presente e l’apparente volontà emersa già nella giornata di ieri di avviare una prima forma di collaborazione a livello internazionale. (segue) (Rin)