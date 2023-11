Intelligenza artificiale: Meloni all’Ai Safety Summit annuncia una conferenza internazionale a Roma nel 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, infatti, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Ue e la Cina hanno firmato a Londra una dichiarazione internazionale concordando che l’intelligenza artificiale rappresenta un rischio “potenzialmente catastrofico” per l’umanità. A firmare la dichiarazione sono stati complessivamente ventotto governi. Nel testo viene osservato che “esiste il potenziale per danni gravi, persino catastrofici, deliberati o non intenzionali, derivanti dalle capacità più significative dei sistemi di Intelligenza artificiale”. “Dato il tasso di cambiamento rapido e incerto dell’Intelligenza artificiale, e nel contesto dell’accelerazione degli investimenti nella tecnologia, affermiamo che approfondire la nostra comprensione di questi potenziali rischi e delle azioni per affrontarli è particolarmente urgente”, si legge nella dichiarazione. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha accolto con favore la dichiarazione internazionale, definendola “un risultato storico che vede le maggiori potenze mondiali nel campo dell’intelligenza artificiale concordare sull’urgenza di comprendere i potenziali rischi” del settore. Si parte da Londra, per poi passare a Roma e, successivamente, in Corea del Sud, fra sei mesi, e Francia, fra un anno: il percorso verso la cooperazione globale sull’Ia è iniziato e, sebbene sia chiaro che servirà tempo per vedere degli sviluppi concreti, l’Italia vuole partecipare con un ruolo da protagonista. (Rin)