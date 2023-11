Campania: Ciampi (M5s), subito legge sui centri di riabilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il criterio adoperato dall'Asl Salerno per le verifiche del personale “rischia di produrre effetti disastrosi nel settore della riabilitazione, provocando il licenziamento di figure indispensabili e l'assunzione di personale privo delle qualifiche necessarie per l'assistenza alle persone con disabilità psichica”. E’ quanto affermato dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi., che ha presentato una interrogazione alla giunta regionale. “Si pretende di affidare un malato cerebroleso o autistico grave a personale qualificato alla riabilitazione per la frattura del femore, anziché alle figure professionali specializzate nel trattamento di patologie psichiche”, ha aggiunto Ciampi. Secondo il consigliere regionale “i provvedimenti adottati dalle Asl rischiano di determinare, di fatto, una trasformazione dei Centri di riabilitazione in Rsa, strutture totalmente inadeguate ad offrire assistenza ai malati psichici gravi, i quali vedrebbero nettamente ridotta la propria aspettativa di vita”. (segue) (Ren)