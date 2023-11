Campania: Ciampi (M5s), subito legge sui centri di riabilitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciampi ha ricordato che “nel mese di gennaio 2023, a seguito della raccolta firme di oltre 11mila cittadini campani da parte del Comitato diritto alla cura, sulla materia è stata presentata una proposta di legge ad iniziativa popolare che prevede che la Regione Campania offra la disponibilità di assistenza continuativa e specialistica in regime residenziale nelle strutture sanitarie, a totale carico del Ssr per persone con gravi disabilità neurologiche, psichiche e sensoriali ma ad oggi la proposta è ferma in commissione Sanità”. Ciampi ha dunque presentato una interrogazione “per chiedere a che punto sia l'approvazione dell'annunciata delibera di giunta recante una disciplina transitoria in materia di Centri di riabilitazione che scongiuri il rischio del trasferimento forzato dei pazienti con disabilità psichica nelle Rsa e se intanto la giunta intenda intervenire d'urgenza per bloccare il trasferimento dei pazienti in Rsa e impedire che l'inedita interpretazione del Dca 154/14 seguita dall'Asl Salerno abbia gravi e irreparabili conseguenze sui Centri di riabilitazione". (Ren)