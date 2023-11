Berlusconi: Barelli (FI), iscrizione a Famedio scolpisce sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi "fa parte dell'Olimpo dei grandi personaggi italiani, rappresenta per tutti noi un leader lungimirante che ha cambiato la storia di questo Paese, partendo da Milano. Ha rivoluzionato il modo di fare politica, imprenditoria, sport, comunicazione, cultura. C'era un'Italia prima di Berlusconi e un'Italia migliore dopo. Per questo, l'iscrizione del suo nome al Famedio di Milano, è un gesto naturale che scolpisce la sua storia nel Pantheon dei milanesi che hanno reso illustre ed orgogliosa la città e l'Italia. Le sue idee, i valori e gli insegnamenti che ci ha trasmesso sono una splendida eredità che, soprattutto noi di Forza Italia, portiamo avanti con orgoglio e convinzione". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)