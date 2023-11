Roma: alla Sapienza corteo pro Palestina, studenti tornano in tenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti tronano in piazza a sostegno del popolo palestinese. "Sapienza per Palestina", è lo striscione in testa al corteo che ha sfilato a piazzale Aldo Moro, davanti l'ingresso dell'Università romana. Tra bandiere palestinesi, slogan e fumogeni rossi. Gli studenti del gruppo Cambiare Rotta annunciano che ritorneranno in tenda per passare la notte davanti al Rettorato chiedendo di interrompere i rapporti con Israele. "Dopo un mese di assedio di Gaza, dopo oltre 9 mila vittime civili di cui il 70 per cento donne e bambini, mentre il diritto internazionale giorno dopo giorno viene ignorato e si permette che un genocidio avvenga mentre il dissenso viene criminalizzato, noi, come studenti della Sapienza, non possiamo rimanere a guardare. Rimettiamo quindi ora le tende per chiedere di nuovo più fondi alle spese sociali, più fondi alla casa e al diritto allo studio, non più fondi alla guerra, non più fondi a Israele. Chiediamo la rottura immediata degli accordi del nostro ateneo con Israele e con tutta la filiera della guerra. Il 4 novembre saremo in piazza di nuovo alle ore 14 a piazza Vittorio, contro tutte le guerre e per la revoca degli accordi tra Italia e Israele alla luce degli avvenimenti delle ultime settimane", concludono gli studenti di Cambiare Rotta.(Rer)