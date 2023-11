© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 45ter "Gardesana Occidentale" è provvisoriamente chiusa in prossimità del km 0,350, a Villanuova sul Clisi (BS), per allagamento della galleria Seriola. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)