Cimiteri: presidente Municipio Roma XV, a Prima Porta riaperta chiesa San Michele

- Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi la prima celebrazione all'interno della Chiesa di San Michele Arcangelo all'interno del Cimitero di Prima Porta, "dichiarata inagibile nel 2018 e, dopo anni di abbandono, riaperta oggi alla cittadinanza". Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. "Dopo aver votato a febbraio 2022 come Consiglio municipale una risoluzione per la ripresa dell'iter amministrativo necessario all'impiego dei fondi destinati alla manutenzione straordinaria, e seguito da vicino tutte le fasi con l'Assessore Marcello Ribera e la Presidente di Commissione Egle Cava, da parte dell'amministrazione capitolina sono stati effettuati importanti interventi strutturali e di riqualificazione che hanno riguardato sia l'interno che gli esterni della Chiesa. L'inaugurazione di oggi, a cui insieme all'Assessora Sabrina Alfonsi, il Presidente di Ama Daniele Pace e il Direttore Generale, Alessandro Filippi, che ringrazio, ha preso parte anche Mons. Vescovo Daniele Salera che ha officiato la messa, segna un passo importante oltre che per tutta la città anche per il nostro territorio che da oggi potrà celebrare le messe per i propri cari direttamente all'interno del cimitero, alleggerendo in questo modo anche la pressione sulle parrocchie del Municipio XV".(Com)