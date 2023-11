Legge Bilancio: Trancassini (Fd'I), si occupa di famiglie, pensioni, imprese e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Finanziaria del governo Meloni si occupa principalmente di famiglie, pensioni, imprese e sanità. Investiamo dieci miliardi per il taglio del cuneo fiscale, il più grande taglio delle tasse degli ultimi decenni, viene ridotta l’aliquota al 23 per cento per i redditi fino a 28 mila euro, quindi altri soldi per famiglie, imprese e per favorire la crescita. Questa manovra, certo, risente dell’impatto del superbonus che ha lasciato un buco di circa 150 miliardi di euro”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, a Rai Parlamento. (Rin)