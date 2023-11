Usa-Cina: Yellen, economie non vanno separate ma manterremo vantaggio competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden non intende “danneggiare” l’economia cinese, né costringere i Paesi della regione indopacifica a “decidere da che parte stare” tra Washington e Pechino. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante un discorso all’organizzazione no profit Asia Society, a Washington. L’intervento è stato organizzato in vista del colloquio che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha in programma il mese prossimo a San Francisco con l’omologo cinese, Xi Jinping, a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). “Il rapporto tra Stati Uniti e Cina è tra i più importanti al mondo, e va gestito in maniera responsabile: le nostre economie non devono essere del tutto separate, avrebbe conseguenze disastrose e divisive per il resto del mondo”, ha detto, ribadendo la determinazione statunitense a mantenere un vantaggio competitivo sulla Cina nei settori dell’intelligenza artificiale e della tecnologia militare. “Vogliamo una relazione economica stabile che vada a beneficio di entrambi, ma siamo pronti ad intervenire contro qualsiasi azione scorretta sul piano commerciale”, ha aggiunto. (Was)