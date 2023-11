Milano: capigruppo Lega su minacce a Salvini, brutto clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "'Salvini devi morire'. Questo è il brutto clima che si respira a Milano e che conferma che in molti non hanno a cuore la pace, l'antisemitismo e la lotta al terrorismo ma cercano solamente di fomentare violenza e odio. Ci aspettiamo un'unanime presa di distanza da parte di tutte le forze politiche. La manifestazione di sabato è un momento di incontro per ribadire i valori della democrazia e della lotta al terrorismo. Stop. Chi pensa altro nutre solamente astio rispetto a questi valori". Lo affermano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Rin)