Salerno: tavolo crisi per Fos Battipaglia, Iannone (Fd'i) assicura impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il tavolo di crisi sulla situazione aziendale del sito Fos di Battipaglia, l’azienda del gruppo Prysmian che si occupa di fibre ottiche. L’appuntamento è per il 14 novembre alle ore 15. “E’ una situazione difficile generata dalla mancanza di politiche protezioniste dei governi che hanno preceduto il governo Meloni ma il ministro Urso e il sottosegretario Bergamotto stanno lavorando alacremente per cercare ogni strada di salvataggio”, ha commentato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone. “Siamo con i lavoratori della Fos di Battipaglia, vicini alle ansie delle loro famiglie e come Parlamentare del territorio farò tutto quello che posso per aiutarli - ha aggiunto Iannone -. Lavoriamo con grande rispetto umano pensando di fare solo il nostro dovere diversamente da chi oggi invoca soluzioni a problemi che la sua stessa parte politica ha prodotto quando erano al Governo. Il riferimento a De Luca jr è puramente voluto. Stia tranquillo che la nostra parte la faremo a prescindere dai suoi inviti. Gli alunni asini di ieri non facciano i professori di oggi". (Ren)