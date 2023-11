Viabilità: Autostrade, su A12 aggiornamento chiusure entrata stazione Maccarese Fregene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stata annullata la chiusura dell'entrata della stazione di Maccarese Fregene, prevista dalle 20 di questa sera giovedì 2 alle 8 di venerdì 3 novembre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne della suddetta stazione, in entrata verso Civitavecchia, venerdì 3 e sabato 4 novembre, con orario 20 - 8, per consentire lavori di rifacimento dei giunti sul cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di entrare a Torrimpietra. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)