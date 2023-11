Egitto: governo emette obbligazioni samurai in Giappone per 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha emesso obbligazioni samurai in Giappone per un valore di 500 milioni di dollari per un periodo di 5 anni e con un rendimento annuo dell'1,5 per cento. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero delle Finanze egiziano. Nel marzo 2022, per la prima volta l’Egitto ha emesso obbligazioni samurai per un valore di 500 milioni di dollari. Alla fine dello scorso ottobre, l’Egitto ha emesso sul mercato cinese i Panda bond in yuan, anch’essi del valore di 500 milioni di dollari, con un rendimento del 3,5 per cento annuo per 3 anni.(Cae)