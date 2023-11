Spagna: Vox, accordo tra socialisti ed Erc è "grave e indegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha definito "grave e indegno" l'accordo firmato tra i socialisti e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) per favorire l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez, denunciando il sostegno di "golpisti e terroristi". In un messaggio su X, Vox ha condiviso la foto della firma dell'accordo, in cui compaiono il ministro della Presidenza, Felix Bolanos, e il presidente di Erc, Oriol Junqueras. "Che un ministro del governo chiuda un patto con un uomo condannato per sedizione e appropriazione indebita (Junqueras) è grave e indegno", ha spiegato la formazione guidata da Santiago Abascal, aggiungendo che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "è un'organizzazione criminale che si appoggia a golpisti e terroristi". (Spm)