Usa: morte di Tyre Nichols, uno dei poliziotti si dichiara colpevole

- Uno degli ex agenti della polizia di Memphis responsabili della morte di Tyre Nichols, afroamericano di 29 anni deceduto in ospedale a gennaio dopo il brutale pestaggio avvenuto a seguito di un posto di blocco, si è dichiarato colpevole in tribunale. Desmond Mills Jr. è il primo dei cinque agenti che hanno partecipato al pestaggio a dichiararsi colpevole, dopo le accuse emesse da un gran giurì federale lo scorso settembre. In base al patteggiamento concordato dai suoi avvocati, dovrà collaborare alle indagini relative al processo avviato dalle autorità del Tennessee, che lo vede accusato anche di omicidio di secondo grado. L’accusa ha chiesto una condanna a 15 anni di reclusione. (Was)