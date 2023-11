Lombardia: Lucente su Trenord, polemiche strumentali da opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le opposizioni, a corto di argomenti sulle politiche della mobilità, tornano a sollevare il tema dei compensi del Direttore Generale del Gruppo FNM, che ricopre anche la carica di Amministratore delegato di Trenord. I compensi deliberati dal Cda di Trenord per la posizione di AD sono totalmente riversati a FNM, società quotata, che applica una politica di 'compensation' in coerenza con le dimensioni del business e le responsabilità connesse; commisurata ai benchmark di aziende similari". Lo dichiara l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che oggi è intervenuto in Commissione Trasporti del Consiglio regionale. "È quindi, per l'ennesima volta, del tutto strumentale - prosegue - la connessione tra il ruolo del Direttore Generale di FNM e le performance dell'azienda Trenord che, peraltro, stanno progressivamente migliorando anche grazie all'arrivo di oltre 200 nuovi treni acquistati da Regione Lombardia per dare futuro al sistema ferroviario regionale". (segue) (Com)