Lombardia: Lucente su Trenord, polemiche strumentali da opposizioni (2)

- "Trenord - aggiunge Lucente - è tornata a trasportare, dopo la pandemia, oltre 750.000 viaggiatori al giorno con oltre 2.200 corse: un'offerta che non ha alcun paragone nel sud Europa. La qualità del servizio è fortemente condizionata da limiti infrastrutturali che da tempo determinano disservizi. In particolare, negli ultimi mesi la responsabilità dell'infrastruttura, non gestita da Trenord, è crescente: guasti alla rete e ai passaggi a livello, ritardate attivazioni dopo i lavori notturni, scelte di circolazione che penalizzano i treni regionali, rallentamenti generati dai lavori in corso cui si aggiungono gli imponderabili e devastanti eventi meteo. Tutto questo impatta sulla regolarità del servizio e determina una puntualità percepita dai clienti che oscilla tra l'80 e l'85% dei treni che arrivano a destinazione in orario. La puntualità reale generata dell'impresa ferroviaria, calcolata senza cause esterne, oscilla tra il 90 e il 92 per cento. Questo significa che l'inefficienza dell'infrastruttura pesa sulla puntualità per 7-10 punti percentuali. La crescita della qualità dipende da tutti gli attori del sistema". "Prendiamo atto che - sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti - mentre continua a crescere la domanda di mobilità collettiva, al confronto politico le opposizioni preferiscono la scorciatoia di argomenti demagogici. Mentre Regione Lombardia si affida a manager di esperienza che progettano a 360 gradi il sistema della mobilità regionale, c'è chi si preoccupa solo di alimentare confusione". (Com)