Medio Oriente: Casa Bianca, altri 55 camion di aiuti umanitari entrati a Gaza

- Altri 55 camion carichi di aiuti umanitari per la popolazione civile nella striscia di Gaza hanno attraversato il valico di Rafah, in Egitto, nella giornata di ieri. Lo ha annunciato il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le nuove forniture includono cibo, acqua potabile e medicinali: il numero dei camion non è ancora sufficiente, e continueremo a lavorare nella speranza che possa aumentare ulteriormente nei prossimi giorni”, ha detto. (Was)