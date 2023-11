Ucraina-Paesi Bassi: Zelensky vede ministra Difesa Ollongren, grazie per il sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi a Kiev la ministra della Difesa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren, e l’ha ringraziata per il sostegno offerto da Amsterdam fino ad oggi. Lo ha reso noto con un messaggio su X lo stesso leader ucraino, spiegando di aver discusso con la ministra olandese degli “ulteriori passi per rafforzare l’esercito e proteggere il corridoio del grano”. “Ringrazio i Paesi Bassi per aver preso l’iniziativa di sostenere e incoraggiare altri partner, come è avvenuto per gli F-16”, ha scritto Zelensky. (Kiu)