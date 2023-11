Canada-Italia: ministro Giustizia Nordio incontra omologo Arif Virani e presidente Corte suprema Wagner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il colloquio con il suo omologo canadese, inoltre, il ministro Nordio ha sollecitato una più efficace cooperazione giudiziaria tra Italia e Canada in tema di estradizione. Numerose le richieste di estradizione di indagati, anche per associazione criminale di stampo mafioso, avanzate dall'autorità giudiziaria italiana e pendenti da tempo. Al bilaterale tra i ministri seguiranno interlocuzioni tra tecnici al più alto livello per perfezionare il negoziato, al fine di superare gli ostacoli esistenti. Ad Ottawa il guardasigilli ha infine incontrato le principali autorità istituzionali canadesi di origini italiane e ha avuto un colloquio con il presidente della Corte suprema Wagner sui sistemi giudiziari dei due Paesi. L'ultima tappa della missione del ministro Nordio, dopo Washington e Ottawa, sarà a New York. (Com)