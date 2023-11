Fvg: Fedriga, positivo potenziamento controlli rotta balcanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valuta positivamente il rafforzamento dei controlli al confine il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi a Trieste ha partecipato alla riunione trilaterale Italia-Slovenia-Croazia convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con gli omologhi della Slovenia, Bostjan Poklukar, e della Croazia, Davor Bozinovic. “Con le decisioni prese oggi Italia, Slovenia e Croazia puntano a potenziare al massimo i controlli e le attività di filtro lungo la rotta balcanica. Adesso inizia anche un confronto tecnico fra i tre Paesi per cercare di applicare con efficacia queste misure e in prospettiva anche di implementarle”, ha detto Fedriga al termine del vertice. "L'operatività delle brigate miste dipenderà anche dagli incontri tecnici che dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. Questo è un passaggio necessario - ha concluso Fedriga - anche per declinare al meglio queste misure nei diversi territori, nel rispetto delle legislazioni vigenti nei tre Paesi”. (Frt)