Intelligenza artificiale: Sunak, istituto per la sicurezza testerà in anticipo i modelli

- L'istituto per la sicurezza dell'Intelligenza artificiale (Ia) si occuperà di testare i modelli "in anticipo" prima che ne possa avere accesso il pubblico. Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak, in conferenza stampa a Bletchley Park a conclusione del summit globale sull'Ia. "Il lavoro del governo è di sviluppare esperienza e testare attività prima che i cittadini siano esposti ad esse", ha spiegato Sunak.(Rel)