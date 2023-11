© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Massimo Bottura e al suo staff per il prestigioso riconoscimento di miglior B&B al mondo per il 'Financial Times'", scrive su X il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "Premi come questi valorizzano le eccellenze italiane e sono uno spot efficace per promuovere la nostra nazione", conclude. (Rin)