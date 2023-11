Germania: presidente Comunità turca, controproducente annullare visita Erdogan a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe “molto controproducente” annullare la visita a Berlino del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in programma per la metà di novembre, a seguito delle sue dichiarazioni sul movimento islamista palestinese Hamas. Germania e Turchia “devono continuare a dialogare, nonostante le loro opinioni diverse” e hanno numerose questioni da discutere, non soltanto il conflitto tra Israele e il gruppo che controlla la Striscia di Gaza. È quanto affermato dal presidente della Comunità turca in Germania (Tgd), Gokay Sofuoglu, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Der Tagesspiegel”. Negli ultimi giorni, esponenti della maggioranza e dell'opposizione al Bundestag hanno chiesto di cancellare la visita di Erdogan nella capitale tedesca perché il presidente turco ha elogiato Hamas come un movimento di “combattenti per la libertà”. Allo stesso tempo, il capo dello Stato di Ankara ha accusato Israele di “crimini di guerra”. Per Sofuoglue, “i progetti di intesa tra musulmani, ebrei e cristiani soprattutto in Germania non devono soffrire di conflitti di politica estera”. Ora, ha sottolineato il presidente della Tgd, “dobbiamo lavorare insieme contro ogni forma di antisemitismo e contro il razzismo antimusulmano”. (Geb)