Intelligenza artificiale: Sunak, aumenterà produttività economica

- Bisogna pensare all'intelligenza artificiale come un "co-pilota". Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak, in conferenza stampa a Bletchley Park sulla sicurezza dell'Ia. Tale innovazione potrebbe permettere di velocizzare il lavoro e aumentare la produttività del sistema economico, secondo Sunak. Il Regno Unito avrà a disposizione un "sistema educativo di livello globale" che aiuterà i lavoratori ad adeguarsi a un "mercato in cambiamento", ha aggiunto il premier. "Raccoglieremo i benefici dell’intelligenza artificiale a livello economico e le persone potranno sempre avere l’opportunità di prosperare perché le aiuteremo ad acquisire le competenze di cui hanno bisogno”, ha spiegato Sunak. (Rel)