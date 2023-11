Russia-Ucraina: ministero Difesa di Mosca, assicurata rotazione missione Aiea a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari russi hanno garantito una rotazione sicura della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha riferito il ministero della Difesa della Federazione Russa. "Per fare questo, sulla rotta di movimento dal luogo designato di transizione degli esperti (...) dalle 6:00 alle 18:00 (dalle 4:00 alle 16:00 italiane) è stato dichiarato un cessate il fuoco, rigorosamente osservato dai militari russi", ha reso noto il dicastero. La missione include il coinvolgimento di quattro ispettori, il cui compito è monitorare e valutare lo stato di sicurezza dell'impianto. Durante un'ispezione, ha fatto sapere il ministero della Difesa, i militari russi hanno trovato ordigni inesplosi di fabbricazione straniera "rimasti a seguito dei nuovi bombardamenti sistematici da parte dell’Ucraina nelle immediate vicinanze della centrale di Zaporizhzhia". Tutti gli ordigni sono stati neutralizzati. (Rum)